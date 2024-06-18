الأهلي يحقق فوزا صعبا على الاتحاد بهدف نظيف في الدوري المصري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزا صعبا على فريق الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري على أرضية استاد برج العرب في الإسكندرية ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري.

ودخل الأهلي المباراة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، جمعها من الفوز بـ11 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات وتلقى هزيمتين.

فيما دخل الاتحاد مباراة الأهلي محتلا المركز السادس بجدول الدوري المصري، وفي رصيده 36 نقطة، حصل عليها من 25 مباراة، فاز في 9 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى 7 هزائم.

أحرز هدف المباراة الوحيد محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 68 بعد مرور رائع ثم عرضية من الشحات، واقتحام للقادم من الخلف كهربا ليسدد رأسية في شباك المهدي سليمان.

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وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 39 محتلا المركز الثالث، فيما يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 36 محتلا المركز السابع.

وبدأ الأهلي مواجهة الاتحاد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – كريم فؤاد.

خط الوسط: مراون عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق.

الهجوم: أحمد عبدالقادر – كهربا – حسين الشحات.

وبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، أبوسليمه، كريم الديب، محمود شبانه، سيف تقا.

الوسط: خالد الغندور، عمرو صالح، مورو ساليفو.

خط الهجوم: بواتينج، أحمد عيد.