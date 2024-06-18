موعد مباراة الاهلي المقبلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

يقدم موقع “كورة 365″، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، المقبلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري، 1-0، في إطار لقاءات الجولة الـ26.

وحقق النادي الأهلي، فوزًا هامًا على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، من توقيع المهاجم محمود عبد المنعم “كهربا”.

وبهذه النتيجة وصل الأهلي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، ولديه في رصيده 39 نقطة، حيث خاض 17 مباراة، في بطولة الدوري حتى الآن، فاز في 12 لقاء وتعادل في 3 وخسر مواجهتين.