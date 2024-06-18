ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد فوز الاهلي على الاتحاد السكندري

يقدم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوز الاهلي، على نظيره الاتحاد، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة ضمن منافسات الجولة 26.

استطاع محمود كهربا أن يسجل الهدف الأول لصالح النادي الاهلي في الدقيقة 68، لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

1- بيراميدز – 56 نقطة

2-المصري – 39 نقطة

2-الأهلي-39 نقطة

4- سموحة – 38 نقطة

5- زد – 37 نقطة

6- إنبي – 36 نقطة

7- الاتحاد السكندري- 36 نقطة

8- مودرن فيوتشر – 35 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا – 34 نقطة

10- طلائع الجيش – 33 نقطة

11- الزمالك – 31 نقطة

12- الجونة – 30 نقطة

13- الإسماعيلي – 27 نقطة

14-البنك الأهلي- 23 نقطة

15- بلدية المحلة – 22 نقطة

16- فاركو – 21 نقطة

17- المقاولون العرب – 16 نقطة

18- الداخلية – 15 نقطة

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ترتيب هدافي الدوي المصري

1- حسام أشرف (بلدية المحلة): 12 هدفًا.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري): 10 أهداف.

3- فيستون مايلي (بيراميدز)، حسام حسن (سموحة)، ياو أنور (البنك الأهلي): 9 أهداف.

4- أحمد بلحاج (سيراميكا كليوباترا)، مصطفى زيكو (زد)، محمد سالم (المقاولون العرب): 8 أهداف.

5- أحمد سيد زيزو (الزمالك)، صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا)، ميدو جابر (المصري)، كريم بامبو (البنك الأهلي) : 7 أهداف.