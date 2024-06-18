خبير تحكيمي يحسم جدل هدف الاهلي الملغي في مباراة الاتحاد.. “خاص”

حسم الحكم الدولي السابق، ياسر محمود، الجدل حول إلغاء هدف لاعب النادي الاهلي، أكرم توفيق، في مرمى الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري.

وفي الدقيقة 58 سجل أكرم توفيق هدفًا لصالح النادي الاهلي، لكن حكم المباراة ألغاه بعد تدخل عمر كمال، ضد لاعب الاتحاد السكندري.

وقال الحكم الدولي السابق، ياسر محمود، في تصريح خاص لـ”كورة 365″: “اللعبة من وجهة نظري فاول ضعيف وتعد احتكاك عادي في الكرة، وفي دول العالم يتم السماح للاحتكاكات ولا يتم احتسابها فاول، لذلك جميع الفرق والمنتخبات المصرية تعاني في مبارياتهم الأفريقية”.