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مدة غياب صادمة لـ مالكوم عن الهلال السعودي بعد العملية الجراحية

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مالكوم لاعب الهلال السعودي

مالكوم لاعب الهلال السعودي

أجرى مالكوم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عملية جراحية، اليوم الثلاثاء، وفقًا لما أعلن عنه الزعيم.

وكشف نادي الهلال السعودي أن مالكوم أجري عملية جراحية في الوتر الرضفي للركبة، والتي سيغيب على إثرها عن معسكر الفريق في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وتأكد غياب مالكوم لمدة تصل إلى 6 – 8 أسابيع، ومن الممكن أن تمتد الفترة إلى 4 أسابيع إضافية من أجل تعافيه بشكل كامل، وفقًا لما أكده الدكتور ثامر الشهراني أخصائي إصابات الملاعب.

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وأشار إلى أن مالكوم يشتكي من ألم في هذا الوتر من منتصف الموسم الماضي، وكان يستخدم لاصق وعلاج لتخفيف الألم، مؤكدًا أنه سيغيب عن الهلال في نصف نهائي كأس السوبر أمام الاهلي، بالإضافة إلى بداية الدوري الموسم الجديد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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