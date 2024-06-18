مدة غياب صادمة لـ مالكوم عن الهلال السعودي بعد العملية الجراحية

أجرى مالكوم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عملية جراحية، اليوم الثلاثاء، وفقًا لما أعلن عنه الزعيم.

وكشف نادي الهلال السعودي أن مالكوم أجري عملية جراحية في الوتر الرضفي للركبة، والتي سيغيب على إثرها عن معسكر الفريق في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وتأكد غياب مالكوم لمدة تصل إلى 6 – 8 أسابيع، ومن الممكن أن تمتد الفترة إلى 4 أسابيع إضافية من أجل تعافيه بشكل كامل، وفقًا لما أكده الدكتور ثامر الشهراني أخصائي إصابات الملاعب.

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وأشار إلى أن مالكوم يشتكي من ألم في هذا الوتر من منتصف الموسم الماضي، وكان يستخدم لاصق وعلاج لتخفيف الألم، مؤكدًا أنه سيغيب عن الهلال في نصف نهائي كأس السوبر أمام الاهلي، بالإضافة إلى بداية الدوري الموسم الجديد.