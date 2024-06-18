كهربا يقود الاهلي لفوز صعب على الاتحاد السكندري في الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تحقيق الفوز بصعوبة أمام نظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

انتهى الشوط الأول، بالتعادل السلبي دون أهداف رغم المحاولات الهجومية الكثيرة من جانب النادي الاهلي.

اقرأ أيضًا.. ميدو يفجر مفاجأة عن حديث الحكم أحمد الغندور مع لاعبي الزمالك

وفي الشوط الثاني، أحرز أكرم توفيق هدف التقدم للنادي الاهلي إلا أنه تم إلغائه في الدقيقة 60، بسبب ارتكابه خطأ ضد لاعب الاتحاد السكندري.

واستطاع محمود كهربا أن يسجل الهدف الأول لصالح النادي الاهلي في الدقيقة 68، لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة محتلًا المركز السابع.