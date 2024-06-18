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بسبب موديست وكهربا.. كولر يخرج عن صمته ويثور في المؤتمر الصحفي بمباراة الاهلي والاتحاد

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مارسيل كولر - الأهلي

مارسيل كولر - الأهلي

انفعل مارسيل كولر المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم في الاهلي، في المؤتمر الصحفي عقب فوز الأحمر على الاتحاد، بسبب موديست وكهربا.

وفاز الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الممتاز، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي:” في بادىء الأمر وصل لي أن هناك كلام يتردد في الإعلام، بربط اسمي بـ وكيل موديست،  وأنني أحصل على نسبة من مشاركة اللاعب”.

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وتابع:” لن أسمح بترديد مثل هذا الحديث، لدي سمعتي ولم يحدث هذا الأمر طوال تاريخي”.

وعن تصريحه السابق بشأن أن كهربا رقم 3 في المهاجمين، قال: ” تم فهم هذا التصريح بشكل خاطىء، وقلت هذا إنه رم 3 لأنه حينها كان مصابًا، ولم يحدث إنني أرتب اللاعبين اختار على أساس الجاهزية الفنية والبدنية”.

واختتم حديثه: “الاهلي اليوم قدم مباراة كبيرة أمام منافس لجأ إلى الدفاع فقط في منطقة الجزاء”.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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