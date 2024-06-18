كهربا يخطف فوزاً هاماً للأهلي أمام الاتحاد ويقوده للمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

قاد محمود عبدالمنعم "كهربا" الأهلي للفوز بهدف نظيف على نظيره الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري.

وسجل الأهلي هدفاً في الدقيقة 58 عن طريق لاعبه أكرم توفيق من تسديدة سكنت الشباك ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بداع وجود مخالفة قبل وصول الكرة لأكرم توفيق.

وتقدم محمود عبدالمنعم "كهربا" بهدف للأهلي أمام الاتحاد بعدما وصلته كرة عرضية من يمين الملعب حولها برأسه في الشباك بالدقيقة 68.

الفوز رفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 39 في المركز الثالث بدلاً من السادس بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن سموحة الرابع، في حين توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 36 في المركز السابع.

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