بيراميدز يُعلن قرار "كاس" بخصوص عقوبة اتحاد الكرة على الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي بيراميدز أن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قد قررت إيقاف العقوبة الموقعة على الظهير الأيمن المغربي بصفوفه محمد الشيبي من اتحاد الكرة.

وأوضح بيراميدز، عبر بيان اليوم الثلاثاء، أن كاس أقرت بأحقية الشيبي في اللجوء إلى القضاء المدني، للبت في واقعة تعدي الشحات عليه لتلزم اتحاد الكرة برفع الإيقاف فورا عن الدولي المغربي.

ونوه بيراميدز إلى أن "كاس" أصدرت قرارًا برفع الإيقاف عن الشيبي، بعد 24 ساعة فقط من لجوء بيراميدز لها، للحفاظ على حقوق لاعبه بعد تعرضه للإيقاف وتضامنا مع الدعوى التي رفعها محاميه ضد الجبلاية في الثاني عشر من يونيو الجاري.

وطالب بيراميدز الحصول على إفادة رسمية من اتحاد الكرة بتعليق إيقاف الشيبي، ليحق للاعب المشاركة في المباريات لحين الفصل في التظلم المقدم منه.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن إيقاف الشيبي لمدة 6 مباريات بسبب لجوء اللاعب المغربي للمحاكم المدنية في أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

اقرأ أيضًا:

شاهد أول هدف في تاريخ منتخب جورجيا ببطولة اليورو

"رحلة مليئة بالتحديات".. رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير البرتغال قبل انطلاق مشوارهم في اليورو