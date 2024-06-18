اتحاد الكرة يرد على قرار "كاس" بخصوص عقوبة الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ اتحاد الكرة على ما أعلنه بيراميدز من قرار للمحكمة الرياضية الدولية (كاس) بخصوص أزمة لاعبه المغربي محمد الشيبي ولاعب الأهلي حسين الشحات.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن في وقت سابق أن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قد قررت إيقاف العقوبة الموقعة على الظهير الأيمن المغربي بصفوفه محمد الشيبي من اتحاد الكرة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الإيقاف الموقع على الشيبي مرفوع منذ تقدمه باستئناف يوم 2 يونيو الماضي؛ لحين فصل لجنة الاستئناف التي يترأسها المستشار محمد عبده صالح في شكوى الشيبي.

وأوضح اتحاد الكرة أنه سبق وأكد أحقية الشيبي في المشاركة مع ناديه بيراميدز لحين الفصل في الأمر من قبل لجنة الاستئناف.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بـ:"قرار محكمة كأس مطابق لقرار اتحاد الكرة والخاص بأحقية الشيبي بالمشاركة في المباريات لحين فصل لجنة الإستئناف في الشكوى".

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن إيقاف الشيبي لمدة 6 مباريات بسبب لجوء اللاعب المغربي للمحاكم المدنية في أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

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