الأهلي يلاحق بيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 39 في المركز الثالث بجدول الترتيب عقب خوض 17 مباراة.

ومن جانب آخر، احتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة من 23 مباراة، فيما حل المصري وصيفا برصيد 42 نقطة من 25 لقاء.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز: 56 نقطة.

2- المصري: 42 نقطة.

3- الأهلي: 36 نقطة.

4- زد: 38 نقطة.

5- سموحة: 38 نقطة.

6- إنبي: 37 نقطة.

7- الاتحاد: 36 نقطة.

8- مودرن فيوتشر: 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة.

10- طلائع الجيش: 33 نقطة.

11- الزمالك: 31 نقطة.

12- الجونة: 31 نقطة.

13- الإسماعيلي: 28 نقطة.

14- البنك الأهلي: 24 نقطة.

15- فاركو: 22 نقطة.

16- بلدية المحلة: 22 نقطة.

17- المقاولون العرب: 19 نقطة.

18- الداخلية: 15 نقطة.

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