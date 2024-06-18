"أدافع عن سمعتي".. تصريحات غاضبة من كولر مدرب الأهلي بخصوص موديست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، ما يُثار عن إصراره على الدفع بالمهاجم الفرنسي موديست كونه من اختياره ويريد الدفع به لدقائق أكثر ليستمر.

وقال كولر، في تصريحات غاضبة بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء:"أنا مدير فني وليس لي أي علاقة بعقود اللاعبين مع النادي فقط اختار اللاعبين لخدمة أهدافي وفق دراستي للمنافسين وهدفي هو الفوز ولا أقبل بهذه الأحاديث، احترم الجميع ولكن لابد أن أدافع عن سمعتي بعد ما قيل عني بشأن موديست".

وفاز الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الاتحاد مساء اليوم خلال المباراة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

وكان المهاجم الفرنسي صاحب الـ 36 عاماً قد انضم لصفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من دورتموند.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي في 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يلاحق بيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري