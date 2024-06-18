شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: تميز الـ VAR فى الحالات التحكيمية لمواجهة الاتحاد والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الاتحاد السكندري والأهلى

المسابقة: الجولة 26 من الدورى المصرى Nile

النتيجة: هدف مقابل لا شيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: طارق مجدى

مساعد أول: أحمد توفيق

مساعد ثان: مصطفى حسن

حكم رابع: وائل فرحان

حكام الـ VAR: محمد عادل ووائل فرحان

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة نجح طاقم التحكيم فى الميدان مع طاقم الـ VAR بأداء مباراة الاتحاد والأهلي بإدارة تحكيمية جيدة نتيجة التعاون المثمر بين الجميع، وكانت أبرز حالات المباراة كالآتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 59 يسجل أكرم توفيق لاعب الأهلي هدف ويتم احتسابه من قبل الحكم، ولكن عند مراجعة الهدف تم استدعاء الحكم من قبل الـVAR الذى يشاهد مخالفة من اللاعب عمر كمال على قدم لاعب الاتحاد، يعود الحكم ويلغى الهدف والقرار صحيح نتيجة ارتكاب مخالفة على لاعب الأهلى عمر كمال.

اللياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة على مدار شوطى اللقاء، ونجح الحكم فى السيطرة على أحداث وسير المباراة نتيجة التركيز والاهتمام والشخصية التحكيمية مع باقى أفراد طاقم التحكيم، وكانت تحركاته صحيحة بنسبة كبيرة وتواجد فى الحدث بشكل جيد.

الحكمان المساعدان: أداء تحكيمي جيد للحكمان المساعدان نتيجة التركيز والتعاون مع الحكم فى ضبط المخالفات وحالات التسلل.

حكام الـVAR: تدخل صحيح فى الدقيقة 58 فى مخالفة واضحة على عمر كمال وإلغاء هدف لصالح الأهلى.