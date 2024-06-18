شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى nile بعد مباريات اليوم الثلاثاء 18-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق بيراميدز صدارته لجدول ترتيب دورى nile بعد مباريات اليوم الثلاثاء 18-6-2024 برصيد 56 نقطة من 23 مباراة، وجاء المصري البورسعيدى في المركز الثانى برصيد 42 نقطة من 25 مباراة وحل الأهلى ثالثاً برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بينما احتل الزمالك المركز 11 برصيد 31 نقطة من 19 لقاء.



ترتيب الدورى المصري

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.. سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف الأهلى فى الدقيقة 68.

بهذه النتيجة، يرتقى الأهلي للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق ألفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

خطف فريق زد تعادلا ثمينا من فريق فاركو بنتيجة 2 / 2 المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ26 للدوري المصري 2023 – 2024.

بهذا التعادل يرتفع رصيد فاركو للنقطة 22 محتلا بها المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، ويرتفع رصيد فريق زد للنقطة 38 في المركز الرابع.

حقق فريق سموحة فوزاً هامًا على فريق الداخلية بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى "دورى nile".

سجل هدف تقدم سموحة حسام حسن فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع سجل شريف دابو هدف التعادل لفريق الداخلية ، ومع بداية الشوط الثاني ينجح كريم يحيي في الدقيقة 49 من إحراز هدف الداخلية الثاني من ضربة جزاء ، وينجح حسام حسن من أحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 90، قبل أن ينجح جونيور أجاي في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 90+8 .

بهذا التعادل يرفع سموحة رصيده للنقطة 38 محتلا بهم المركز الثالث بينما يتوقف رصيد سموحه عند النقطة 15 في المركز الـ18 و الأخير لجدول الدوري المصري.