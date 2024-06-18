شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: فحص طبى غدا لعمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق سوف يخضع لفحص طبي قبل مران الفريق غدًا بملعب التتش.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب شعر بآلام بسيطة في العضلة الأمامية، على هامش مشاركته في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف.

بهذه النتيجة، يرتقى الأهلي للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

وبذلك يواصل الأهلي مطاردة بيراميدز على قمة الدوري، حيث يحتل الفريق السماوي صدارة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة لكن من 23 مباراة.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق ألفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.