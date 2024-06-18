شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلي حقق المطلوب.. وتفوقنا على دفاعات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأهلي حقق المطلوب ونال فوزًا مستحقًّا على حساب الاتحاد السكندري الذي لعب بشكل دفاعي معتمدًا على المرتدات.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي: "نحن في مرحلة صعبة من المنافسة ببطولة الدوري، وكل اللاعبين في الحسابات. لا يوجد ترتيب معين في أي مركز وإنما يتم التقييم وفقًا لظروف كل مرحلة وكل مباراة".

وأضاف أنه لا يوجد ترتيب ثابت في أي خط من الخطوط، وأن لكل لقاء ما يناسبه من استعدادات وتشكيل، والفريق يواجه حالة من الضغط الشديد التي تفرض الاستفادة من جميع العناصر بالقائمة.

وأشار كولر إلى أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام منافس لجأ إلى التكتل الدفاعي بحوالي 10 لاعبين في منطقة الجزاء، وهو يملك عناصر مميزة، وأن كل منافس يقدم أفضل ما لديه للحصول ولو على نقطة من بطل أفريقيا.

بهذه النتيجة، يرتقى الأهلى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق ألفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

وبذلك يواصل الأهلى مطاردة بيراميدز على قمة الدورى حيث يحتل ألفريق السماوى صدارة ترتيب الدورى برصيد 56 نقطة لكن من 23 مباراة.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.