يورو 2024.. فوز تاريخي لـ تركيا على حساب جورجيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

افتتح المنتخب التركي مشواره في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بفوز تاريخي على نظيره جورجيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في ألمانيا.

وأحرز أهداف المنتخب التركي كل من المدافع ميرت مولدر، وأردا جولر لاعب خط وسط ريال مدريد، والمهاجم كريم أكتورك أوجلو، في الدقائق (25، 65، 90) على الترتيب.

بينما سجل جيورج ميكوتادزي هدف منتخب جورجيا الوحيد في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند الألمانية.

وحقق المنتخب التركي أول فوز له في المباريات الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا، كما ألحق الهزيمة بنظيره الجورجي في أول مباراة له في نهائيات بطولة القارة العجوز.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب تركيا نقاط المباراة الثلاث وتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة (F) لبطولة "يورو 2024"، بانتظار المباراة الثانية التي ستجمع منتخبي البرتغال والتشيك، على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" بمدينة ليبتزيج الألمانية، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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