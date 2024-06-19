شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: أرفض ربطى بموديست ووكيله وترتيب كهربا فى المهاجمين فُهم خطأ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

علّق السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على الأنباء التي تردد بشأن الربط بينه وبين موديست ووكيل أعماله، مؤكداً أن ذلك أكاذيب هو بعيد عنها ولا تخصه في أي شيء.

وكانت أنباء ترددت بأن وكيل موديست هو نفس وكيل كولر، وهناك مخطط للضغط على إدارة الأهلي من أجل بقاء اللاعب الموسم القادم، الأمر الذى رفضه المدرب السويسري ووصفه بالأكاذيب والشائعات.

وأوضح كولر خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى عقب مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى أنه من العيب أن يتردد ذلك عنه خاصة بعد الأماكن التي عمل فيها، لافتاً إلى أنه يمتلك سمعة وتاريخا طويلا مع أندية كبيرة، مؤكداً أنه لا يتقبل الأكاذيب التي تقال عنه في هذا الشأن ويعتبرها (تلقيح) غير صحيح.

وأكد المدير الفني لفريق الأهلى أنه يختار اللاعبين لخدمة مصحلة المارد الأحمر بما يخدم أهدافه في دراسة المنافسين، خاصة أنه مدير فني وليس لي علاقة بعقود اللاعبين ولا يعلم عنها شيئا، لأنها من صميم عمل الإدارة.

وواصل كولر حديثه بشأن ترتيب المهاجمين في الأهلى قائلاً: "تصريحاتى فُسِّرت بشكل خاطئ عن ترتيب كهربا، عندما قلت إنه رقم 3 في المهاجمين كان ذلك في وقتها فقط لكن لا يوجد لدي ترتيب والكل في حساباتي، وأقيم الجميع وفقا لكل مباراة، ولا يوجد ترتيب ثابت فمع كل لقاء أقوم بتغيير الأمور".

وأكد المدير أن الأهلي حقق المطلوب ونال فوزًا مستحقًّا على حساب الاتحاد السكندري الذي لعب بشكل دفاعي معتمدًا على المرتدات، مضيفاً: "نحن في مرحلة صعبة من المنافسة ببطولة الدوري، وكل اللاعبين في الحسابات. لا يوجد ترتيب معين في أي مركز وإنما يتم التقييم وفقًا لظروف كل مرحلة وكل مباراة".

وأكمل أنه لا يوجد ترتيب ثابت في أي خط من الخطوط، وأن لكل لقاء ما يناسبه من استعدادات وتشكيل، والفريق يواجه حالة من الضغط الشديد التي تفرض الاستفادة من جميع العناصر بالقائمة.

وأشار كولر إلى أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام منافس لجأ إلى التكتل الدفاعي بحوالي 10 لاعبين في منطقة الجزاء، وهو يملك عناصر مميزة، وأن كل منافس يقدم أفضل ما لديه للحصول ولو على نقطة من بطل أفريقيا.

بهذه النتيجة، يرتقى الأهلى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق ألفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

وبذلك يواصل الأهلى مطاردة بيراميدز على قمة الدورى حيث يحتل ألفريق السماوى صدارة ترتيب الدورى برصيد 56 نقطة لكن من 23 مباراة.