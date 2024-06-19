7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سبق وتقرر رفع الإيقاف 2 يونيو الماضي عن محمد الشيبي لاعب بيراميدز، فور تقدم اللاعب باستئناف على عقوبة إيقافه 6 مباريات.

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.. سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف الأهلى فى الدقيقة 68.

خطف فريق زد تعادلا ثمينا من فريق فاركو بنتيجة 2 / 2 المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ26 للدوري المصري 2023 – 2024.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سبق وتقرر رفع الإيقاف 2 يونيو الماضي، عن محمد الشيبي لاعب بيراميدز فور تقدم اللاعب باستئناف على عقوبة إيقافه 6 مباريات ، للجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

سموحة يحقق فوزا قاتلا في الدقيقة 90+8 على حساب الداخلية بنتيجة 3 / 2

حقق فريق سموحة فوزاً هامًا على فريق الداخلية بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى "دورى nile".

4 لاعبين مهددون بالغياب عن الزمالك فى مباراة القمة أمام الأهلى

يستعد نادى الزمالك لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى المصرى التى تجمع الفريقين يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجارى، فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 27 على استاد القاهرة الدولى.

موقف الأهلى من ضم نجم الإسماعيلى وتفاصيل مفاوضات الزمالك

فرض عمر الساعى لاعب وسط الإسماعيلى نفسه على سطح الأحداث الكروية المصرية، بعدما قدم عروضا جيدة هذا الموسم مع ناديه، الأمر الذى جعله محط اهتمام الكثير من الأندية المصرية والخارجية.

الزمالك يفتقد 11 لاعباً فى مواجهة فاركو وعودة عمر جابر

يستعد نادى الزمالك لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى.