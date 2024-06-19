أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتي على رأسها يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك العديد من الحلول، لتعويض غياب أحمد مصطفى زيزو عن مباراة فاركو.

الأهلي يواصل الزحف نحو قمة الدوري بهدف كهربا في الاتحاد حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.. سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف الأهلى فى الدقيقة 68. زد يتعادل مع فاركو 2 / 2 بالجولة الـ26 فى الدورى المصرى خطف فريق زد تعادلا ثمينا من فريق فاركو بنتيجة 2 / 2 المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ26 للدوري المصري 2023 – 2024.

حسام حسن أفضل لاعب في مباراة سموحة والداخلية بالدوري

حصل حسام حسن مهاجم سموحة على جائزة " أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فريق الداخلية في المباراة التي انتهت بفوز سموحة 3 / 2، ونجح حسام في إحراز هدفين.

عمرو صلاح: سان جيرمان يشارك بمونديال اليد بدعوة خاصة.. والأهلى فى الافتتاح

أعلن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد عن مشاركة نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التى تستضيفها مصر.

تعرف على تطورات تأهيل وسام أبو علي في الأهلي وموقفه من القمة

جوميز يدرس طرق تعويض زيزو فى مواجهة فاركو.. ونيمار أبرز الحلول

يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك العديد من الحلول لتعويض غياب أحمد مصطفى زيزو عن مواجهة فاركو المقبلة، والمقرر لها فى السابعة مساء الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى.

اتحاد الكرة: الإيقاف مرفوع عن الشيبي من 2 يونيو بعد تقدمه باستئناف

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سبق وتقرر رفع الإيقاف 2 يونيو الماضي، عن محمد الشيبي لاعب بيراميدز فور تقدم اللاعب باستئناف على عقوبة إيقافه 6 مباريات ، للجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

سموحة يحقق فوزا قاتلا في الدقيقة 90+8 على حساب الداخلية بنتيجة 3 / 2

بيراميدز يعلن تلقى خطاب من المحكمة الرياضية الدولية بوقف عقوبة محمد الشيبى

أصدر نادي بيراميدز بيانا، قال فيه، إن المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قررت إيقاف عقوبة المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، المفروضة عليه من اتحاد الكرة، والتي تنص على إيقافه لمدة 6 مباريات بسبب واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي.

4 لاعبين مهددون بالغياب عن الزمالك فى مباراة القمة أمام الأهلى

موقف الأهلى من ضم نجم الإسماعيلى وتفاصيل مفاوضات الزمالك

فرض عمر الساعى لاعب وسط الإسماعيلى نفسه على سطح الأحداث الكروية المصرية، بعدما قدم عروضا جيدة هذا الموسم مع ناديه، الأمر الذى جعله محط اهتمام الكثير من الأندية المصرية والخارجية.

المصرى يستعيد خدمات ميدو جابر أمام سيراميكا فى الدورى

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى خدمات لاعبه ميدو جابر أمام سيراميكا المقرر لها الأحد المقبل بالجولة 27 فى الدورى، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى تعرض لها اللاعب عقب تعرضه للطرد فى مباراة المصرى ومودرن فيوتشر فى الجولة 25 بالدورى.

الزمالك يفتقد 11 لاعباً فى مواجهة فاركو وعودة عمر جابر

يستعد نادى الزمالك لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى.