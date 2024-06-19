«هناك أمور في الإعلام تمس سمعتي».. تعليق قوي من كولر بشأن موديست وكهربا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه للأنباء التي يتم تداولها في الفترة الأخيرة بشأن إصراره على مشاركة موديست في مباريات الفريق، معلقا على الفوز على الاتحاد السكندري في مواجهة اليوم.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزا هاما وصعبا على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال كولر: "في البداية وصل لي أن هناك كلام يتردد في الإعلام، عني أنا ووكيل موديست، وتلميحات أنني أحصل على نسبة من مشاركة اللاعب".

وأضاف مدرب الأهلي: "أنا عندي سمعتي طوال تاريخي ولن أسمح بترديد هذا الكلام، ولم أتورط في هذا الأمر طيلة تاريخي".

وقال كولر: "لن أسمح بهذا الأمر وعيب أن يُقال هذا الكلام علي بتاريخي الطويل، ولن أقبل بذلك، أنا أختار اللاعبين وفقا لوجهة نظري الفنية وأفكر في الطريقة التي أواجه بها المنافس، لكن موضوع (التلقيح) لن أقبل به".

وتابع: "أنا لا أعرف أي شيء عن عقود اللاعبين، هذا الأمر يتعلق بالإدارة، أنا أختار اللاعبين وفقًا لرؤيتي الفنية فقط لكي أفوز".

وأكمل المدير الفني للأهلي: "بدأت ألاحظ أن وسائل الإعلام هنا صعبة نوعًا ما، وكان لا بد أن أوضح الأمر لأنه يمس سمعتي، ولكي يتم غلق هذا الموضوع نهائيًا أمام الجماهير".

وعن تصريحه السابق أن كهربا رقم 3 في المهاجمين، أوضح كولر: "أنا أوضحت أن هذا التصريح تم فهمه بشكل خاطئ، أنا سُئلت في هذا اليوم وقلت إن كهربا رقم 3 في اليوم نفسه، لأنه كان مصابا، لكن ليس عندي ترتيب للاعبين، في لاعب ممكن يكون جاهز بدنيًا وفنيًا لا والعكس".

ولفت: "لا يوجد ترتيب ولكن كل لاعب يشارك وفقًا لما أحتاجه في المباريات، هذا التصريح أجبت عليه في اليوم ذاته، ولا يوجد ترتيب، الترتيب على حسب يوم المباراة".

وواصل كولر: "نحن في مرحلة صعبة من المنافسة ببطولة الدوري، وكل اللاعبين في الحسابات ولا يوجد ترتيب معين في أي مركز وإنما يتم التقييم وفقًا لظروف كل مرحلة وكل مباراة".

وأشار: "لا يوجد ترتيب ثابت في أي خط من الخطوط، ولكل لقاء ما يناسبه من استعدادات وتشكيل، والفريق يواجه حالة من الضغط الشديد الذي يفرض الاستفادة من جميع العناصر بالقائمة".

واختتم مارسيل كولر: "الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام منافس لجأ إلى التكتل الدفاعي بحوالي 10 لاعبين في منطقة الجزاء وهو يملك عناصر مميزة، وكل منافس يقدم أفضل ما لديه للحصول ولو على نقطة من بطل إفريقيا".