موعد مباريات الجولة الثانية في يورو 2024

نقدم لكم موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2024“، التي سوف تنطلق مساء اليوم الأربعاء.

وكان قد أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا 2024، أمس الثلاثاء.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثانية في يورو 2024 كالتالي:

اليوم الأربعاء 19 يونيو

كرواتيا ضد ألبانيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ألمانيا ضد المجر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

اقرأ أيضًا.. لجنة الحكام تكشف مدى صحة قرار إلغاء هدف زيزو أمام المصري

أسكتلندا ضد سويسرا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الخميس 20 يونيو

سلوفينيا ضد صربيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الدنمارك ضد إنجلترا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إسبانيا ضد إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجمعة 21 يونيو

سلوفاكيا ضد أوكرانيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بولندا ضد النمسا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

هولندا ضد فرنسا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السبت 22 يونيو

جورجيا ضد جمهورية التشيك، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تركيا ضد البرتغال، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بلجيكا ضد رومانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.