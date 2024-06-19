ترتيب مجموعات اليورو بعد نهاية الجولة الأولى

أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، والتي تقام حاليًا في ألمانيا حتى 14 من شهر يوليو المقبل.

وتمكن منتخب البرتغال، من تحقيق الفوز على نظيره التشيك، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

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ترتيب المجموعة الأولى

1- ألمانيا 3 نقاط.

2- سويسرا 3

3- المجر 0

4- إسكتلندا 0

ترتيب المجموعة الثانية

1- إسبانيا 3 نقاط.

2- إيطاليا 3

3- ألبانيا 0

4- كرواتيا 0

ترتيب المجموعة الثالثة

1- إنجلترا 3 نقاط.

2- سلوفينيا نقطة واحدة .

3- الدنمارك نقطة واحدة.

4- صربيا بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- هولندا 3 نقاط.

2- فرنسا 3 نقاط.

3- النمسا بدون نقاط.

4- بولندا بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- رومانيا 3 نقاط.

2- سلوفاكيا 3

3- بلجيكا بدون نقاط.

4 -أوكرانيا بدون نقاط.

ترتيب المجموعة السادسة

1- تركيا 3 نقاط.

2- البرتغال 3

3- التشيك بدون نقاط.

4- جورجيا بدون نقاط.