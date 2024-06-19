لجنة الحكام تكشف مدى صحة قرار إلغاء هدف زيزو أمام المصري

كشفت مصادر داخل لجنة الحكم الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، مدى صحة قرار الحكم أحمد الغندور، الذي أدار مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، بإلغاء هدف أحمد زيزو لاعب الأبيض.

وكان الزمالك قد التقى نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، أول أمس الإثنين.

وفاز المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الزمالك، حيث سجل هدفي الفريق الساحلي، فخر الدين بن يوسف والشامي.

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وكان الغندور قد قام بإلغاء هدف أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، الذي سدده من ركلة جزاء، حيث أن الحكم رأى أن الكرة لم تدخل المرمى بكامل استدارتها.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الحكم أحمد الغندور، بعدم احتساب هدف للزمالك، صحيح، حيث أن الكرة لم تتجاوز بكامل استدارتها خط المرمى.

وشددت على أنه كان يجب إعادة ركلة الجزاء، في ظل أن لاعب المصري دخل منطفة الجزاء قبل تسديد زيزو للكرة.

وأوضحت أن لجنة الحكام لن تقوم بالرد على بيان نادي الزمالك بشأن طلبه بفتح تحقيق مع طاقم التحكيم، مؤكدًا أنه يتم معاقبة الحكام في حال الخطأ دون الإعلان.