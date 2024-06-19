وفاة مشجعين من جماهير الاهلي عقب مبارة الاتحاد

أعلن حسن غنيمة مراسل قنوات أون تايم سبورت، وفاة مشجعين من جمهور النادي الاهلي، أمس الثلاثاء، بعد لقاء الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وكتب غنيمة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “وفاة بنتين من جمهور الأهلي أثناء عبور الطريق أمام استاد برج العرب …تغمدهما الله بواسع رحمته اللهم آمين .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تحقيق الفوز بصعوبة أمام نظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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وفاز الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة محتلًا المركز السابع.