كولر يوضح تصريحاته بخصوص كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، عن تصريحه السابق بخصوص أن محمود عبدالمنعم "كهربا" هو المهاجم رقم ثلاثة بترتيب مهاجمي الفريق.

وقال كولر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الاتحاد:"في وقت سابق قلت ذلك ولكن لا يوجد ترتيب ثابت بالنسبة لي وترتيب اللاعبين يكون بالمباراة، بسبب الإصابات ويتغير لعدة أسباب منها مدى جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، وحسب أسلوب لعب المنافس، لدينا ضغط مباريات وهكذا ستتغير الأولوية في كل المراكز ".

وأتم المدرب السويسري تصريحاته بقوله:"ولكن البعض فهم كلامي بشكل خاطيء عن ترتيب كهربا بين مهاجمي الفريق".

وفاز الأهلي في وقت سابق من اليوم بهدف نظيف على نظيره الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

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