تعرف على المباريات المؤجلة للأهلي بعد الفوز أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الأهلي بهدف نظيف على نظيره الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

الأهلي رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 39 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري جمعهم من 17 مباراة؛ حيث يتبقى له 9 مؤجلات وهي:

الجولة 12

الأهلي ـ الداخلية

الجولة 13

طلائع الجيش - الأهلي

الجولة 14

الأهلي - بيراميدز

الجولة 17

مودرن فيوتشر ـ الأهلي

الجولة 18

الأهلي ـ المصري

الجولة 19

سيراميكا كليوباترا ـ الأهلي

الجولة 23

الأهلي ـ المقاولون

الجولة 24

الأهلي ـ سموحة

الجولة 25

الأهلي ـ زد

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