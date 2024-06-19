مُنعت من دخول كأس العالم.. من هي المشجعة الكرواتية التي تثير الجدل في اليورو ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أثارت المشجعة الكرواتية، إيفانا نول، الجدل منذ بداية بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، بسبب إطلالتها المميزة دائما.

وسبق للمشجعة الكرواتية وأن أثارت الجدل في كأس العالم قطر 2022 بسبب ملابسها.

وقررت السلطات القطرية منع ايفانا نول، ملكة جمال كرواتيا، من دخول ملاعب كأس العالم في يوم 13 ديسمبر 2022.

وصدر قرار منع دخول ملكة جمال كرواتيا من السلطات القطرية بتهمة تهديد العادات المحلية، وذلك حسب "إكسترا جلوبو" البرازيلي.

ورغم هذا القرار، ظهرت ايفانا نول قبل مباراة الأرجنتين وكرواتيا بساعة في مدرجات استاد لوسيل مع الجمهور.

من هي المشجعة الكرواتية التي تثير الجدل في اليورو ؟

إيفانا نول عارضة أزياء مواليد 16 سبتمبر 1995، تبلغ من العمر 29 عاما ولديها أكثر من 3 مليون متابع على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

وتمتلك إيفانا نول ماركة ملابس وكانت تستعرض ملابس تلك الماركة في كأس العالم 2022 قطر.

وولدت في مدينة فرانكفورت بألمانيا، وعاشت هناك 7 سنوات قبل أن تنتقل إلى البوسنة والهرسك، ومن ثم استقرت في العاصمة الكرواتية زغرب.

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