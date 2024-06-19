تصدُر إسبانيا وألمانيا.. ترتيب مجموعات يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وشهدت المجموعة الأولى تصدر ألمانيا البلد المستضيف بعد الفوز على اسكتلندا، بينما تصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثانية عقب الفوز على كرواتيا.

ترتيب مجموعات يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى

المجموعة الأولى

1.ألمانيا - 3 نقاط

2.سويسرا - 3 نقاط

3.المجر - دون نقاط

4.اسكتلندا - دون نقاط

المجموعة الثانية

1.إسبانيا - 3 نقاط

2.إيطاليا 3 نقاط

3.ألبانيا - دون نقاط

4.كرواتيا - دون نقاط

المجموعة الثالثة

1.أنجلترا - 3 نقاط

2.سلوفينيا - نقطة

3.الدنمارك - نقطة

4.صربيا - دون نقاط

المجموعة الرابعة

1.هولندا - 3 نقاط

2.فرنسا - 3 نقاط

3.بولندا - دون نقاط

4.النمسا - دون نقاط

المجموعة الخامسة

1.رومانيا - 3 نقاط

2.سلوفاكيا - 3 نقاط

3.بلجيكا - دون نقاط

4.أوكرانيا - دون نقاط

المجموعة السادسة

1.تركيا - 3 نقاط

2.البرتغال - 3 نقاط

3.التشيك - دون نقاط

4.جورجيا - دون نقاط

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