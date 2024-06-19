منتخب البرتغال يستهل مشواره بيورو 2024 بفوز قاتل على التشيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف منتخب البرتغال فوزاً قاتلاً على نظيره التشيك خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من يورو 2024.

وتقدم المنتخب التشيكي بهدف بعد مرور 62 دقيقة عن طريق لاعبه لوكاش بروفود قبل أن يُسجل لاعبه روبن هراناتش هدف التعادل لمنتخب البرتغال بالدقيقة 69 ثم أضاف فرانشيسكو كونسيساو الهدف الثاني بالدقيقة 90+2.

الفوز رفع رصيد منتخب البرتغال إلى النقطة 3 في المركز الثاني خلف المنتخب التركي المتصدر بفارق الأهداف، فيما يحتل منتخب التشيك المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب جورجيا المتذيل.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره التركي مساء يوم السبت المقبل في حين يلتقي منتخب التشيك نظيره جورجيا.

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