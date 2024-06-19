اخبار الرياضه

"دوري مصري ويورو 2024".. جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُقام اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، العديد من المباريات نستعرضها بالسطور التالية:


يورو2024

04:00 ـ كرواتيا VS ألبانيا - القناة الناقلة: beinsports max HD 1

07:00 ـ ألمانيا VS المجر - القناة الناقلة: beinsports max HD 2

10:00 ـ اسكتلندا VS سويسرا - القناة الناقلة: beinsports max HD 1

07:00 ـ سيراميكا كليوباترا VS مودرن فيوتشر- القناة الناقلة: ontime sports 2

07:00 ـ بلدية المحلة VS بيراميدز - القناة الناقلة: ontime sports 1

اقرأ أيضًا:
ملف الخليج 365.. لاعب مصري يقترب من .. تفاصيل مشاركة لاعبي الأهلي في إعلان "ولاد رزق"

تعرف على المباريات المؤجلة للأهلي بعد الفوز أمام الاتحاد

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا