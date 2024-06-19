"دوري مصري ويورو 2024".. جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُقام اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، العديد من المباريات نستعرضها بالسطور التالية:



يورو2024

04:00 ـ كرواتيا VS ألبانيا - القناة الناقلة: beinsports max HD 1

07:00 ـ ألمانيا VS المجر - القناة الناقلة: beinsports max HD 2

10:00 ـ اسكتلندا VS سويسرا - القناة الناقلة: beinsports max HD 1

الدوري المصري

07:00 ـ سيراميكا كليوباترا VS مودرن فيوتشر- القناة الناقلة: ontime sports 2

07:00 ـ بلدية المحلة VS بيراميدز - القناة الناقلة: ontime sports 1

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