الأهلي ينعى مشجعتي النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نعى النادي الأهلي مشجعتين الفريق اللتان توفيا في حادث سير أمام ملعب برج العرب عقب مباراة الاتحاد السكندري أمس الثلاثاء.

وجاء نعي الأهلي كالتالي: " النادي الأهلي ومجلس إدارته، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والإدارة التنفيذية، ينعون ببالغ الحزن والأسى مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صالح اللتين وافتهما المنية عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان".

وكان قد أوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن الحالتين وصلتا المستشفى في وضع حرج وأعلنت وفاتهما متأثرتين بإصابتهما.