شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة بلدية المحلة وبيراميدز والعمراوى لسيراميكا وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم الأربعاء في الجولة السادسة والعشرين من دورى nile، وهى مباراة بلدية المحلة وبيراميدز وسيراميكا مع مودرن فيوتشر.

حكم ساحة: أمين عمر.

حكم مساعد 1: أحمد حسام طه.

حكم مساعد 2: إبراهيم السودانى.

حكم رابع: السيد شعبان.

حكم var: محمد الشناوى.

حكم var مساعد: سمير جمال.



بلدية المحلة وبيراميدز

حكم مباراة سيراميكا ومودرن فيوتشر

حكم ساحة: صبحى العمراوى.

حكم مساعد 1: ماجد المليجى.

حكم مساعد 2: طارق مصطفى.

حكم رابع: أحمد جمال.

حكم var: محمود ناجى.

حكم var مساعد: يارا عاطف.



سيراميكا وفيوتشر

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة بلدية المحلة في إطار لقاءات الدوري الممتاز، والمقرر لها السابعة من مساء الأربعاء، على استاد السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

وشهدت القائمة عودة الشيبي بعدما قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إيقاف عقوبة ظهير أيمن بيراميدز، المفروضه عليه من اتحاد الكرة، والتي تنص على إيقافه لمدة 6 مباريات بسبب واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي.