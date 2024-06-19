شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق ملف المصرى ويستعد لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ملف مباراته أمام المصرى البورسعيدى، التى جمعت الفريقين يوم الاثنين فى الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري، والتى أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فاركو فى المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى.

ويخوض فريق الزمالك تدريبات مكثفة استعدادا لفاركو وسط إصرار وسعى لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث ومحاولة العودة للمنافسة على لقب الدورى.

وتعد مواجهة فاركو إحدى مباريات الأبيض خلال شهر يونيو، حيث يلتقى الفريق مع الأهلى وسيراميكا يومى 25 و29 يونيو على الترتيب.

من ناحية أخرى يسعى مسئولو نادى الزمالك للتواصل مع البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق لحل الأزمة التي شهدتها الساعات الماضية، بعدما عاد اللاعب إلى بلاده في التوقف الدولي للانضمام لمعسكر منتخب بنين، ثم أخطر الزمالك بعدم عودته مرة أخرى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية والتي تخطت الـ6 أشهر.