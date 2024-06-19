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الزمالك يغلق ملف المصرى ويستعد لمواجهة فاركو فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 19 يونيو 2024 01:00 ص

أغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ملف مباراته أمام المصرى البورسعيدى، التى جمعت الفريقين يوم الاثنين فى الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري، والتى أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فاركو فى المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى.

ويخوض فريق الزمالك تدريبات مكثفة استعدادا لفاركو وسط إصرار وسعى لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث ومحاولة العودة للمنافسة على لقب الدورى.

وتعد مواجهة فاركو إحدى مباريات الأبيض خلال شهر يونيو، حيث يلتقى الفريق مع الأهلى وسيراميكا يومى 25 و29 يونيو على الترتيب.

من ناحية أخرى يسعى مسئولو نادى الزمالك للتواصل مع البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق لحل الأزمة التي شهدتها الساعات الماضية، بعدما عاد اللاعب إلى بلاده في التوقف الدولي للانضمام لمعسكر منتخب بنين، ثم أخطر الزمالك بعدم عودته مرة أخرى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية والتي تخطت الـ6 أشهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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