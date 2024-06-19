شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان مثيرتان فى ختام الجولة 26 بالدورى المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام، اليوم الأربعاء، مباراتان ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى، الأولى تجمع بلدية المحلة مع بيراميدز فى السابعة مساء اليوم على استاد السويس، فيما يستضيف سيراميكا نظيره مودرن فيوتشر فى نفس التوقيت على استاد المقاولون العرب.

مواعيد مباريات الجولة الـ26 لمسابقة الدوري المصري

الأربعاء 19 يونيو

_ بيراميدز ضد بلدية المحلة الساعة 7 على استاد السويس

_ سيراميكا ضد مودرن فيوتشر الساعة 7 على استاد المقاولون العرب

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويخوض بلدية المحلة مباراته مع بيراميدز على استاد السويس، بعدما تم نقل المباراة من ملعب غزل المحلة بسبب وجود إصلاحات في أرضية ملعب الغزل، حيث يبحث زعيم الفلاحين عن تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم، لاستعادة توازنه في جدول الدوري والعودة للنتائج الإيجابية، ويمتلك المحلة 22 نقطة ويتطلع للابتعاد عن مراكز الهبوط بجدول المسابقة.

فيما يحاول بيراميدز مواصلة نتائج القوية في المسابقة وتأمين صدارة الدوري التي يحتلها برصيد 56 نقطة في المركز الأول، رغبة في عدم فقدان أية نقاط في المرحلة القادمة لتأمين الصدارة مع خوض باقي المنافسين مؤجلاتهم في الدوري.

في المقابل، يستضيف سيراميكا نظيره مودرن فيوتشر في مواجهة قوية بين الفريقين، اللذين يبحثان تحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على تحقيق مركز متقدم في جدول الدوري، حيث يمتلك سيراميكا 34 نقطة، بينما يدخل مودرن فيوتشر مباراة اليوم ولديه 35 نقطة.