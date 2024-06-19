الوحدة السعودي يستهدف ضم محمد الشناوي من الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت إدارة نادي الوحدة السعودي أنظارها على النجم الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقالت صحيفة عكاظ ااسعودية في تقرير لها اليوم: " تستهدف إدارة الكرة في نادي الوحدة التعاقد مع الحارس الدولي المصري محمد الشناوي لتدعيم صفوف الفريق الموسم القادم ".

وأضافت الصحيفة: " جاء ذلك بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ»، في حين اشترطت إدارة الوحدة 40 مليون ريال مقابل التنازل عن خدمات اللاعب عبد العزيز نور للقادسية ".

كانتي: الاتحاد السعودي سبب تواجدي مع منتخب فرنسا

أبدى النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق الاتحاد السعودي سعادته بالتواجد ضمن صفوف منتخب فرنسا ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وأكد كانتي أن المستوى الذي قدمه بقميص نادي الاتحاد السعودي كان أحد الأسباب الأساسية لاستدعائه لصفوف منتخب الديوك الفرنسية.

وقال كانتي في تصريحات نقلتها الصحف السعودية اليوم: " ما قدمته مع الاتحاد في الدوري السعودي كان السبب في انضمامي لمنتخب فرنسا الآن والمشاركة ببطولة اليورو 2024 ".