شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانونى للشيبى: إيقاف العقوبة لحين الفصل بقرار نهائى وملزم من الكاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد الشيبى لاعب نادى بيراميدز، على قرار من محكمة التحكيم الرياضى (كاس) بتاريخ 18 يونيو 2024 والذى انتهى فيه إلى قبول الطلب المقدم من اللاعب بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة من الاتحاد المصرى لكرة القدم بحقه، لحين الفصل بقرار نهائى وملزم من الكاس بموضوع الدعوى.

وأكد هانى بكرى، المستشار القانونى ومحامى اللاعب الدولى المغربى محمد الشيبى، فى بيان أصدره لوسائل الإعلام، أن موكله قد ظلم أكثر من مرة بسبب قرارات اتحاد الكرة المختلفة، وتكبد العديد من الأضرار إلا أنّ محكمة التحكيم الرياضى (الكاس) أنصفته كما أنصفه القضاء المصرى الشامخ مسبقا.



وأضاف قائلا: "إنّ ما يتردد فى وسائل الإعلام من أخبار على لسان مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم مفادها أنّ محكمة التحكيم الرياضى (كاس) علقت تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الشيبى لحين الفصل فى الموضوع من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى، عار تماماً من الصحة، فقرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هو إيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل بموضوع الدعوى أمام الكاس بحكم نهائي، وليس من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم إطلاقا! وأى قول بخلاف ذلك يعد مخالفا للوائح المحكمة الرياضية الدولية وقواعدها".



وشدد على أن القرار المطعون فيه أمام محكمة الكاس بلغ حداً من الجسامة والخطأ القانونى الفادح على النحو الذى استدعى الكاس للتدخل الفورى إنصافاً لحقوق اللاعب محمد الشيبى، وتحقيقا للعدالة، ويعد قرار الكاس مؤشرا إيجابياً على أحقية اللاعب الشيبى فى إلغاء قرار اتحاد الكرة من الناحية الموضوعية فيما بعد فى الحكم النهائى للمحكمة الرياضية الدولية.