إمام عاشور ينفعل على مشجع الاهلي في مباراة الاتحاد السكندري.. فيديو

انفعل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على أحد الجماهير أثناء التصوير معه صورة سيلفي بعد انتهاء لقاء المارد الأحمر والاتحاد في الدوري المصري.

وظهر إمام عاشور في فيديو وهو ينفعل انفعل على المشجع وقال له: “حاسب كتفي”، ليغادر بعدها دون التصوير معه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تحقيق الفوز بصعوبة أمام نظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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وفاز الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة محتلًا المركز السابع.