كاف يحدد الأندية المصرية في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في النسخة الجديدة.

وأوضح مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لديه احترافية كبيرة في المشاركات الإفريقية.

وأكد الاهلي وبيراميدز سوف يشاركان في بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤكد، بينما يلعب الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية على حساب الترجي التونسي، بعد أن فاز بهدف نظيف بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

فيما توج نادي الزمالك بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركن المغربي.