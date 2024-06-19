محامي الشيبي يكذب اتحاد الكرة في بيان رسمي بعد قرار المحكمة الدولية

علق هاني بكري محامي الدولي المغربي ولاعب بيراميدز محمد الشيبي، في بيان على قرار المحكمة الرياضية اليوم بإلغاء عقوبة الشيبي التي أقرها اتحاد الكرة.

وجاء بيان المحامي المغربي على النحو التالي:

حصل اللاعب محمد الشبيى على حكم من المحكمة الرياضية بتاريخ 18 يونيو 2024 وانتهى فيه إلى دعوه من بداية بإيقاف التنفيذ القضائي من الاتحاد المصري لكرة القدم بحقه، لحين الفصل بقرار نهائي وملزم من «كاس» بموضوع عمومي.

وتابع:” الشيبي ظلم أكثر مرة بسبب اتحاد الكرة المختلفة، وتكبد العديد من الأضرار إلا أنه حكم على الكاس أنصفته الرياضي، كما وصفه بالقضاء على الشامخ المصري مسبقًا”.

أقرأ أيضًا.. إمام عاشور ينفعل على مشجع الاهلي في مباراة الاتحاد السكندري.. فيديو

وواصل:” إن ما يتردد في وسائل الإعلام من أخبار على مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم نص أن محكمة توجه الرياضي كاس، كما تولى تنفيذ الإشراف الإداري حتى الشيبي لحين الفصل من قبل لجنة التحقيق بالاتحاد المصرى، عار للعمل من الصحة، فقرار الحكم الدولي هو انتهاء التنفيذ منذ الفصل بموضوعه بحكم كاس النهائي، وليس من قبل اللجنة الأولمبية بالاتحاد المصري لكرة القدم حصريا! وأما قول بخلاف ذلك يعد مخالفا لقوانين القواعد الدولية وقواعدها!”.

وأختتم:” قررت أن تعتمد على المتضامنين فيه أمام محكمة كاس بلغ حداً من الجسامة والخطأ المسجل الفادح، على النحو الذي قررت فيه الكاس للتدخل الفوري لانصافاً لسبب اللاعب محمد الشيبي ليا للعدالة، ويقرر الكاسا إيجابياً على أحقية لاعب الشيبي في إلغاء وضع اتحاد الكرة من الناحية الموضوعية فيما. بعد الحكم النهائي للمحكمة الرياضية الدولية”.

وكانت قد أرسلت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، خطابًا رسميًا إلى نادي بيراميدز تبلغه بوقف تنفيذ عقوبة إيقاف محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.