أول رد فعل من الاهلي بعد وفاة مشجعتين عقب مباراة الاتحاد

نعى النادي الاهلي ومجلس إدارته، برئاسة الكابتن محمود الخطيب،، والإدارة التنفيذية، وفاة مشجعتي النادي الاهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح اللتين وافتهما المنية اليوم عقب حضورهما مباراة الاهلي والاتحاد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تحقيق الفوز بصعوبة أمام نظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد برج العرب.

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وفاز الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة محتلًا المركز السابع.