الأهلي يُعلن طبيعة إصابة عمر كمال عبدالواحد أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف طبيب فريق الأهلي، أحمد جاب الله، طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب ناديه عمر كمال عبدالواحد خلال مباراة الاتحاد.

وقال جاب الله، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، اليوم الثلاثاء، إن عمر كمال عبد الواحد سيخضع لفحص طبي قبل مران الفريق غدًا بملعب التتش.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب شعر بآلام بسيطة في العضلة الأمامية، على هامش مشاركته في مباراة الأهلي والاتحاد التي جمعت الفريقين.

وفاز الأهلي في وقت سابق من اليوم بهدف نظيف على نظيره الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

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