شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات اليد 2004 أمام تشيلى فى بطولة العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004 منافسات بطولة العالم بمقدونيا اليوم الأربعاء، بمواجهة تشيلى فى النسخة رقم 24 والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى، وذلك فى الثانية ظهرا.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب سيدات اليد 2004 مع نظيره التونسى غدا الخميس، قبل أن يواجه سويسرا يوم 22 من الشهر نفسه.

تضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.

وتضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة و كابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء و الكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.

يلعب منتخبنا الوطنى المصري للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم القادمة للشابات فى نسختها الـ24، والتى تستضيفها مقدونيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية و التى تضم منتخب سويسرا و منتخب مصر و منتخب تونس و منتخب تشيلى.