شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف، اليوم، الفريق الأول الكروى بنادى الزمالك تدريباته على ملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة فاركو فى بطولة الدورى المقرر لها بعد غد الجمعة.

ويعود الزمالك للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس الثلاثاء بعد الخسارة امام المصرى، حيث منح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق راحة من التدريبات ليقضى اللاعبون ثالث ايام العيد مع أسرهم.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر، والمقرر إقامتها باستاد المقاولون العرب بدلا من ستاد القاهرة.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ثلاث نقط جديدة في صراع المنافسة على لقب دورى nile (الدورى المصري الممتاز) بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدورى.