شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم الأربعاء الاستعداد لمباراة الداخلية المقرر لها السابعة من مساء الجمعة المقبل، حيث يخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش دون راحة بعد مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب فى الإسكندرية.

ويأمل مارسيل كولر فى تجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الداخلية من أجل الفوز بها لحصد النقاط الثلاثة ومواصلة رحلة الزحف نحو قمة الدورى، كما أنها ستكون "البروفة الأخيرة" قبل مواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري الثلاثاء المقبل.

في سياق آخر لم يحسم مسئولو النادى الأهلى ملف تمديد عقد الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق لمدة شهرين بسبب الجدل المُثار داخل القلعة الحمراء بخصوص هذا الملف.

إدارة الأهلى رفضت فى البداية فكرة تمديد عقد موديست لمدة شهرين إضافيين حتى يستمر بنهاية الموسم الجاري الذي قد ينتهي بنهاية أغسطس أو سبتمبر المقبلين بسبب سوء مستوى اللاعب لكن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلب تمديد عقد المهاجم الفرنسي لمدة شهرين فقط.

موقف موديست مازال مُعلقاً لأن لجنة التخطيط للكرة بالأهلى لا تؤيد فكرة تمديد عقد اللاعب وترى إنه من الطبيعي رحيله بنهاية عقده أواخر يونيو الجاري لأنه استنفذ كل الفرص المُتاحة له.

فى الوقت نفسه يؤمن كولر بضرورة تمديد عقد المهاجم الفرنسي لمدة شهرين حتى ينتهي عقده بنهاية الموسم ليضمن المدرب السويسري بقاء اللاعب في ظل الإصابات المُتتالية التى يعانى منها المهاجم الأساسي للفريق وسام أبو على، بجانب عدم جدية محمود عبد المنعم كهربا في التدريبات حسب تأكيدات كولر.