شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجهز بديل زيزو أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تجهيز بديل أحمد سيد "زيزو" لاعب الأبيض بعد تأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام فاركو، المقرر لها الجمعة المقبل على استاد المقاولون العرب، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الفريق الماضية أمام المصرى.

وأصبح جوميز فى حيرة من أمره لإيجاد بديل لأحمد سيد زيزو يعتمد عليه فى المباراة المقبلة، خاصة أن محمود عبد الرازق شيكابالا مصاب ولن يستطيع المشاركة فى المباراة، وبالتالى سيكون الأوغندى ترافيس موتيابا لاعب الفريق هو الأقرب ليحل بدلا من زيزو أمام فاركو.

حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما الاثنين، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا بعد الخسارة أمام المصرى جاء فيه ..

يؤكد نادي الزمالك انطلاقاً من ثوابته التي لا يحيد عنها دائما تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية وتكافؤ الفرص بغرض الوصول إلى منافسة عادلة، وهى الاعتبارات التى يكفلها الاتحاد الدولي لكره القدم وتضمنها اللوائح المعمول بها.

لذلك نعلن ونؤكد استياءنا الكامل من التجاوزات التحكيمية الصارخة التي شهدتها مباراة الزمالك والمصري وغيرها من تجاوزات سابقة جعلت من وجود تقنية الـvar تكلفة لا طائل منها في ظل تدهور مستوى التحكيم بصفة عامة سواء داخل الملعب أو خارجه، والتي تأتي في ظل فشل وترهل تنظيمي ملحوظ في ترتيب وتنظيم جدول الدوري حتى بات هو الجدول الأغرب كروياً في العالم، حيث تُلعب مباريات الدور الثاني مع الدور الأول أو قبلها وتتلاحق المباريات في مدد زمنية متقاربة لبعض الأندية دون الأخرى، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بالرغم من أن نتائج الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز لكره القدم بمثابة بطولة يتحدد وفقاً لها الفرق المتأهلة للبطولات الأفريقية، فضلا عن ذلك

فإن قواعد المنافسة العادلة تقتضي استكمال كل الفرق المتنافسة لمباريات كل مرحلة في توقيت متزامن.