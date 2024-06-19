شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتحدى سيراميكا الجريح فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق سيراميكا نظيره مودرن فيوتشر فى مواجهة قوية بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى، والتى تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويبحث الفريقان عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على مركز متقدم فى جدول الدورى، حيث يمتلك سيراميكا 34 نقطة، بينما يدخل مودرن فيوتشر مباراة اليوم ولديه 35 نقطة.

ويفتقد مودرن فيوتشر جهود لاعبه عمرو السيسى، وذلك بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام الجونة والتي انتهت بفوز مودرن فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما يبحث أيمن الرمادى المدير الفنى لسيراميكا عن تصحيح المسار بعد الهزيمة التى تلقاها فريقه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، خاصة أن المباريات المتبقية فى الدورى لا تقبل التهاون فى أى نقطة.

وعلى الجانب الآخر يبحث طلعت يوسف مدرب مودرن فيوتشر عن مواصلة الانتصارات والعروض القوية والتقدم بالفريق في الدوري، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الماضية على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.