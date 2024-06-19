شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب تعيين طاقم تحكيم مُصنّف لمباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادى الأهلى إعلان اتحاد الكرة عن حكم مباراة القمة المقرر لها يوم 25 يونيو الجارى فى بطولة الدورى الممتاز بعدما طلب الأهلى حكام أجانب لهذه المباراة المُرتقبة.

وأكد الأهلى تحمّله تكاليف الحكام الأجانب، وينتظر الأهلي استقدام طاقم تحكيم مُصنّف لهذه المباراة، حيث يرفض مسئولو النادى فكرة استقدام حكام "تصنيف ثاني أو ثالث"، وشددوا خلال مخاطباتهم الرسمية مع اتحاد الكرة على ضرورة إسناد المباراة لطاقم تحكيم قوي ومُصنف لأنها مباراة هامة وسيكون لها دور في مشوار المارد الأحمر نحو استمرار المنافسة على لقب بطولة الدوري.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة تفاوض مسئولي النادي الأهلي مع محمد شريف لاعب الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، من أجل العودة إلى صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل، بعدما قضى موسما خارج قلعة الجزيرة.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يطرح فكرة عودة محمد شريف في الصيف المقبل ويبحث عن أسماء أخرى لتدعيم خط الهجوم، ولكنه لا يمانع في عودة اللاعب حال الاستقرار على الرحيل عن الدوري السعودي والعودة إلى مصر.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي كان متمسك ببقاء محمد شريف في الصيف الماضي، لكن إصرار اللاعب على خوض تجربة الاحتراف، دفعت الإدارة الحمراء للموافقة على تلبية طلب اللاعب الذي كان يتبقى موسم واحد في عقده مع النادي.