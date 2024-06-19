شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة مستحقات جوميز وسامسون والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لتجهيز المستحقات المتأخرة للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، وصرف الراتب المتأخر، والذى يبلغ شهرين، بخلاف مكافأة الكونفدرالية، كما يسعى المجلس لحل أزمة مستحقات البنينى سامسون أكينولا لاعب الأبيض، والذى رفض العودة للزمالك بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، بسبب المستحقات المتأخرة له.

وكشف مصدر في الزمالك أن سامسون سيتم التعامل مع أزمته بطريقة ودية تجنبا لوصول شكوى من اللاعب إلى فيفا، وفيما يخص جوميز لم يفتعل أزمة بسبب المستحقات ولا يوجد أي خلاف معه لكن سيتم توفير مستحقاته فى أسرع وقت تجنبا لدخول النادى فى أزمة جديدة بسبب المستحقات المتأخرة .

ويتقاضى أكينولا وفقًا للعقد "576 ألفاً و930 دولارا بالموسم الأول، و538 ألفا و466 دولارا في الموسم الثاني، و615 ألفا و386 دولارا في الثالث، و692 ألفا و306 دولارات في الموسم الرابع".

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرر إيقاف التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق، لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب تأخيره في سداد مستحقات نادى الزمالك حتى الآن.