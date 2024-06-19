يورو 2024.. 3 مواجهات نارية بالجولة الثانية من دور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء، ثلاث مواجهات نارية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تستضيفها ملاعب ألمانيا حتى منتصف الشهر المقبل

تبدأ مباريات اليوم، بمواجهة كرواتيا وألبانيا، يليه لقاء جماهيري بين صاحبة الضيافة ألمانيا ضد منتخب المجر، ثم تختتم اللقاءات، بمباراة إسكتلندا وسويسرا.

ففي اللقاء الأول اليوم، ,عند الساعة الرابعة عصراً، ستقام ثاني جولات المجموعة الثانية، والتي ستبدأ بمباراة مصيرية للمنتخب الكرواتي الذي خسر بثلاثية دون رد من نظيره الإسباني. . ويلتقي صاحب الميدالية البرونزية في كأس العالم 2022 بقطر، بمنتخب ألبانيا، على أرضية ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورغ .

في المقابل، خسر المنتخب الألباني من نظيره الإيطالي بهدفين لهدف، في أول لقاءات دور مجموعات، وذلك رغم تقدم نديم بايرامي لألبانيا بعد 22 ثانية من المباراة، وهو الهدف الأسرع في تاريخ اليورو، ولكن الآزوري قلب الطاولة بثنائية عن طريق باستوني وباريلا.

ويأمل سيلفينيو مدرب منتخب ألبانيا تعويض الهزيمة أمام إيطاليا، متعهداً للمشجعين الألبان برؤية فريقهم بشكل مشرف في بطولة أمم أوروبا 2024.

وفي تم الساعة العاشرة مساءً، يطلق الحكم إيفان كروزلياك صافرة مباراة إسكتلندا وسويسرا، والتي ستقام على أرضية ملعب راين إينرجي ستاديون، بمدينة كولون .

وفاز منتخب سويسرا على المجر بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى، ليحصد أول 3 نقاط له في المجموعة، محتلاً الوصافة خلف المنتخب الألماني الذي استهل مشواره بالفوز 5-1 على إسكتلندا.

وتعتمد الكتيبة السويسرية، على عناصر قوية مثل يان سومر، حارس مرمى إنتر ميلان، الذي خاض 89 مباراة دولية، وقائد الفريق جرانيت تشاكا، لاعب وسط باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني.

وعلى صعيد التأهل للادوار الاقصائية، تبقى فرص منتخب سويسرا الأقوى نظريا، في ظل تأهله لكأس العالم 12 مرة، منها المشاركة في آخر خمس نسخ، إضافة إلى خمس مشاركات في كأس أمم أوروبا، حيث نجح خلال النسخة الأخيرة في تحقيق مفاجأة مدوية، وهي إقصاء منتخب فرنسا من دور الـ16.

وفي الجانب الآخر، سيسعى المنتخب الإسكتلندي تعويض الخسارة الثقيلة لمنتخب بلاده أمام ألمانيا (1-5) في افتتاح يورو 2024 ، وهو ما جعل اسكتلندا تؤكد تماسكها وتصحيح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، أمام سويسرا الليلة.

وفي مباراة جماهيرية تقام عند السابعة مساءً، يستضيف منتخب ألمانيا نظيره المجري، على ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت، وسط حضور عفير من المشجعين، وهو ما يأمل فيه الألمان، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.

ويسعى منتخب ألمانيا إلى الانفراد بصدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا باللقب القاري، حيث حصد المانشافت لقب اليورو 3 مرات سنوات 1972، 1980، 1996، بالتساوي مع المنتخب الإسباني.

ويسعى منتخب ألمانيا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16، بعدما اكتسح اسكتلندا في المباراة الافتتاحية وقدم نفسه بشكل قوي كمرشح للقب.

بينما يطمح المنتخب المجري في تجاوز أحزان خسارته في المباراة الأولى أمام سويسرا، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض تمنحهم فرصه في العبور للدور ثمن النهائي.